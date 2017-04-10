Наркотики и СПИД: кого берут в боевики

Вчера, 10:19

В рядах противника проходит аттестация

В рядах противника идет аттестация. Фото: AFP
В рядах противника идет аттестация. Фото: AFP

В частях и подразделениях самопровозглашенной "ЛНР" проводится т.н. аттестация личного состава. Как сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", в рамках аттестации боевики сдают анализы крови на ВИЧ/СПИД и употребление наркотиков, а также проходят собеседования с наркологом и психиатром.

"Вместе с тем для избежания подрыва боеспособности подразделений за командирами оставлено право оставлять на "воинской службе" боевиков вне зависимости от результатов медицинских обследований", – констатируют в ИС.

Напомним, за минувшие сутки боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня.
боевики, аттестация, ЛНР, вс рф, ЮВО
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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