Наркотики и СПИД: кого берут в боевики
В рядах противника проходит аттестация
В частях и подразделениях самопровозглашенной "ЛНР" проводится т.н. аттестация личного состава. Как сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", в рамках аттестации боевики сдают анализы крови на ВИЧ/СПИД и употребление наркотиков, а также проходят собеседования с наркологом и психиатром.
"Вместе с тем для избежания подрыва боеспособности подразделений за командирами оставлено право оставлять на "воинской службе" боевиков вне зависимости от результатов медицинских обследований", – констатируют в ИС.
Напомним, за минувшие сутки боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня.
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