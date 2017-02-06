Нашелся фотоальбом разбитого детского оздоровительного центра "Алые паруса" (видео)

Нашелся уцелевший фотоальбом из зоны боевых действий.

Ноябрь прошлого года. Тогда боевики сравняли с землей один из лучших детских лагерей на побережье Азовского моря – "Алые паруса".

И было странно, что после обстрела уцелели хотя бы какие-то вещи. В конце концов, удалось разыскать владелицу альбома. Это бывший руководитель лагеря Татьяна Назарова. Сейчас она возглавляет уже другое детское учреждение.

"Это сильно болезненно", – говорит женщина.

22 августа 2014 года уентр "Алые паруса" отпраздновал свой юбилей – 45 лет.

А 4 сентября по территории лагеря боевики выпустили первые снаряды. Детей к тому времени уже вывезли. Но персонала на месте еще не было.



"Мы даже в сентябре, когда в первый раз произошло это, все случилось... Мы даже успели кровли все перекрыть. Все окна отремонтировать. Все сделать, потому что мы были на 100% уверены, что больше нас такое не может коснуться", – сказала Татьяна Захарова, бывший директор детского оздоровительного центра "Алые паруса".

Сотрудники центра затем еще работали. Уехали, как начались ожесточенные бои. С тех пор Татьяна старается не смотреть новости о Широкино.

"Вот осталось… какое-то светлое пятно. И пусть оно будет светлым, ярким красочным. Полным жизни, полным оптимизма. Детей, улыбки их, нежели то, что там есть", – добавила Татьяна Захарова, бывший директор детского оздоровительного центра "Алые паруса".

Между тем, Широкино, как и раньше, каждый день – под огнем вражеской артиллерии, танков и минометов. Под ударом боевиков – вся курортная инфраструктура. Уничтожают то, что десятилетиями создавали несколько поколений украинцев.