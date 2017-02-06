Наступления не будет: Марчук дал утешительный прогноз по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин достиг своей цели с помощью Авдеевки и теперь он не будет нагнетать ситуацию еще больше, выступая таким себе миротворцем в глазах мировой общественности. Об этом заявил в интервью LIGA.net представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

По его словам, вряд ли стоит ожидать на Донбассе крупного наступления российских войск.

"Мне известна динамика развития ситуации (в Авдеевке – ред.). Не думаю, что стоит ожидать серьезного фронтального наступления. В том числе и потому, что наши позиции достаточно укреплены – это уже не 2014-й. К тому же Путин изо всех сил пытается выглядеть миротворцем, потому открытого участия российских войск я бы не прогнозировал", – сказал Марчук.

Он отметил, что боевики продолжат "беспокоить" украинских военных "дежурными" обстрелами.

"Что я могу допустить и спрогнозировать, то это массированные точечные обстрелы, интенсивные боевые столкновения небольшими силами по всей линии фронта, отправку ДРГ в наши тылы. Тяжелые обстрелы Авдеевки уже перекинулись на другие населенные пункты. Путин достиг цели отбросить минский процесс в самое начало, и навязать украинским властям головную боль с устранением гуманитарной катастрофы на нашей территории. Я бы так спрогнозировал", – добавил Марчук.

Напомним, как заявлял Владимир Путин, одна из причин обострения ситуации на Донбассе заключается в том, что Украина пытается представить себя "жертвой агрессии" в глазах международного сообщества.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отмечал, что за текущее жесткое обострение ситуации вокруг авдеевской промзоны, обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей, за ранения журналистов, а также за гибель украинских военных полная ответственность лежит на России и боевиках, которых она поддерживает.