Названы потери военных под Авдеевкой: есть погибшие и раненые

На протяжении сегодняшнего дня боевики не прекращали попыток штурма под Авдеевкой. Об этом сообщает Штаб военной операции.

"В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился для боевиков неудачей. Враг вынужден был отступить", – подчеркнули в Штабе.

По состоянию на 18.00 на этом участке фронта зафиксировано 22 обстрела, в результате которых четверо военных погибли, еще пять были ранены.

Напомним, сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.