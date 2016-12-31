Не до праздников: украинские военные понесли потери

На Донбассе в результате боестолкновения ранен один военнослужащий

Один украинский военнослужащий получил ранения в результате боевых действий на Донбассе за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной спецоперации Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий погибших среди украинских военных не было, один боец получил ранения в районе н.п. Новоалександровка", – сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Мотузяник рассказал, что на Луганском направлении накануне произошло боевое столкновение между украинскими силами и противником в районе н.п. Новозвановка, вблизи Попасной. Изначально украинские позиции были обстреляны ночью. Днем произошли две короткие провокации, а позднее группа противника (около 15 боевиков) пошла в атаку.

"Столкнувшись с организованной обороной и ответным огнем со стороны сил АТО, оккупанты отступили. Через какое-то время произошла еще одна попытка вражеского наступления, закончившаяся для врага также неудачно. Обе атаки в целом длились около 50 минут. Украинские силы потерь не понесли", – сообщил спикер Минобороны.

Всего за сутки на Луганском направлении зафиксированы 15 обстрелов и одно боестолкновение.

На Донецком направлении обстрелы происходили почти на всех рубежах, преимущественно во второй половине дня. Всего за сутки – 9 обстрелов.

На Мариупольском направлении, по словам Мотузяника, обстановка неизменная: основные боевые действия ведутся на юге. В Талаковке и Широкино произошло три минометных обстрела со стороны противника. Всего за сутки зафиксированы 23 обстрела.