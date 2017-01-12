Не узнала родная мать: врачи рассказали о страшных ранах бойца с Донбасса

Украинские врачи в Днепре спасли тяжело раненого бойца с Донбасса. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главврач госпиталя им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Олег, 42 года, родом из Бердянска. Раненый, обгоревший, на ИВЛ без признаков жизни поступил в Мечникова после минно-взрывного ранения. Мать не смогла опознать сына. Спустя два дня приехала сестра, которая подтвердила, что это Олег. После экстубации Олег смог назвать свое имя и фамилию", – рассказал Рыженко.

По его словам, теперь пришедшего в сознание бойца отправляют в киевский госпиталь. Главная проблема теперь – восстановить зрение раненого.

Напомним, за минувшие сутки один боец погиб, еще четверо получили ранения.