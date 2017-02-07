Нет оснований для обсуждения проведения выборов на неподконтрольной части Донбасса – Арьев

Другие народные депутаты также осудили высказывание немецкого посла о возможности проведения выборов в ОРДЛО в присутствии российских войск

Во фракции "Блок Петра Порошенко" считают, что пока нет оснований для обсуждения возможности проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, о чем высказался ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель. Такое заявление сделал народный депутат из фракции БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Никаких оснований для того, чтобы говорить о возможности проведения выборов нет, поскольку ситуация не улучшилась, а становится только хуже", – сказал Арьев.

Он отметил, что Киев неоднократно констатировал невозможность проведения выборов на Донбассе с точки зрения безопасности. По его словам, об этом свидетельствует и соответствующая резолюция ПАСЕ, принятая в октябре и результаты встречи в "нормандском формате" в ноябре прошлого года.

Народный депутат из БПП Мустафа Найем, в свою очередь, отметил, что такое высказывание не подобает дипломату с более чем 20-ти летним опытом на дипломатической службе.

"Я думаю, господин посол превысил свои полномочия и злоупотребляет своим статусом. Но это не самая большая проблема. Проблема в том, что господин посол в принципе мало понимает и чувствует настроения в стране, глубину конфликта и реальное положение вещей. Для дипломата это больше похоже на профнепригодность, чем на ошибку", – написал Найем.

Его однопартиец – нардеп Светлана Залищук назвала заявление посла Германии Эрнста Райхеля – "подыгрыванием оккупанту".

"Она противоречит Минским соглашениям, Резолюции ООН по Украине, многочисленным резолюциям европейских институтов, а также трезвой оценке конфликта. Когда представитель страны-гаранта Минских соглашений делает такое предположение – это абсолютно безответственно и неприемлемо… Требую, чтобы Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии для прояснения позиции правительства Германии", – заявила Залищук.

В свою очередь представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская указала, что "международные стандарты проведения выборов – не пустой звук, поэтому никаких выборов в ОРДЛО при нынешних условиях быть не может".

Ранее в интервью СМИ посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск.