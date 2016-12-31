Новый год на Донбассе: люди экономят на еде, а бойцы ждут провокаций и отметят праздник чаем

Жители оккупированного Донецка готовятся мирно, хотя и не очень весело встретить Новый год и опасаются, что у боевиков другие планы на праздник

В зоне военного конфликта на востоке Украины продолжает сохраняться напряженная обстановка. Каждый день военные сообщают о новых обстрелах и раненых бойцах. А вот всего в нескольких километрах от постоянных баталий и обстрелов, в оккупированном Донецке, жители готовятся встретить Новый год скромно и дома.

Увеселительные репрессии

Дончане, рассказывают, что новогодних праздников с двояким чувством. С одной стороны хочется хоть как-то отвлечься от серой обыденности, а с другой – в последние дни боевики устраивают своеобразные набеги на кафе.

"О былых корпоративах, которые закатывались на широкую ногу, сейчас и речи быть не может. Бизнес едва держится на плаву. В том году мы собирались в офисе, а в этом решили скинуться и посидеть в пиццерии после работы. Но думаем отказаться от этой идеи. Все дело в том, что сейчас "полицаи ДНР" устраивают какие-то облавы на кафешки. Вот наших коллег из другого района, которые на тех выходных также собрались в кафе, налетели "маски-шоу". У всех документы проверяли, пару парней в райотдел забрали, морально давили на них, угрожали отвезти на передовую копать окопы. Хотя причин для задержания не было, просто сказали, что надо не праздники отмечать, а видите ли защищать "республику". А хотя всякие там "чиновники ДНР" каждый день как праздник гуляют, только и видно вооруженную охрану возле ресторанов в центре города".

Фото: Соцсети

Также местные жители рассказывают, что в преддверии праздников улицы вновь наводнили вооруженные люди, которые почем зря проверяют простых мирных людей, и цепляются к любым – даже надуманным нарушениям.

"Очень сильно увеличили количество патрулей в городе, – рассказывает местный таксист Николай Заречный. – На всех основных перекрестках, стоят усиленные наряды, штук пять гаишников и столько же автоматчиков. Тормозят подряд все машины, проверяют все досконально – салон, багажник, документы. Нюхают, расспрашивают, когда последний раз выезжал на контролируемые Украиной территории. Даже прохожих останавливают, карманы выворачивают. Чуть что не так – сразу забирают в райотдел для выяснения обстоятельств".

Праздник на голодный желудок

Жители Донецка встречают Новый год в подавленных чувствах. Говорят, что с начала оккупации праздничное настроение – довольно большая редкость. У многих людей практически нет денег на кулинарные излишества и отмечать праздники стараются более чем скромно.

"Для нас Новый год давно уже перестал быть самым главным праздником. Раньше Донецк перед Новым годом становился таким красивым, веселым, ярким, цветным. Везде иллюминация, огни, музыка играла. Сейчас только унылые лица главарей "ДНР" с бигбордов на улицах смотрят – вот и вся "красота". Ну и центр города, естественно, показательно и выставочно нарядили. В магазинах вроде все есть, а купить не все получается, цены уже кусаются, – делится дончанка Анастасия Зверева. – Бюджетникам, которые по 5-7 тысяч рублей (2100-3000 грн) получают, скоро не по карману хлеб и молоко будут, не говоря уже о мясе и каких-то деликатесах типа конфет. Даже символ праздника – новогоднюю елку мало кто может себе позволить. Сейчас на базаре относительно нормальная елка стоит в районе 500 рублей (210 грн), вроде бы не много, но для кого-то это четверть пенсии, мы тоже решили не раскошеливаться, а просто купить веточек и ими украсить дом".

Конечно, кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут заполнены людьми, но лишний раз показываться там простые жители не хотят.

"Оставить в ресторане дурные деньги за поесть-попить могут себе позволить немногие – либо боевики, либо чиновники ведомств "ДНР". И рядом с ними я стоять даже не хочу, не то что праздновать, – говорит дончанин Сергей Поляков. – А что, собственно, праздновать – третий год оккупации, войны, блокады? Да и по какому времени встречать Новый год? По киевскому – соседи могут "настучать". По московскому – сам не хочу. В общем, понятно, что настроение – ноль. Одна "радость" – комендантский час отменили на Новый год. Пойду на площади, на пьяных боевиков посмотрю – вот и вся развлекательная программа".

Боязнь людных мест

Мирные жители рассказывают, что в последнее время испытывают своеобразный страх выходить на улицу. Особенно в праздничные дни, когда некоторые личности будут изрядно подогреты алкоголем.

Фото: Соцсети

"Я очень соскучилась по ночному городу, но даже с отменой комендантского часа вряд ли меня что-то заставит выйти на улицу после восьми вечера. Тем более, в новогоднюю ночь, – рассказывает дончанка Марина Фролова. – Я попросту боюсь пьяных неадекватов, которые выползут на улицу, чтобы погорланить что-то, на их взгляд, праздничное. Ведь сейчас в городе очень много различных контуженых боевиков с оружием, того и гляди захочется кому-то пострелять или похулиганить. Да и постоянно появляются новости – там пропал человек, тут кого-то изнасиловали. Так что выходить на улицу ради праздника – себе дороже".

Также горожане не исключают, что во время массовых гуляний могут произойти различие провокации, чтобы потом обвинить была возможность обвинить украинскую сторону в злодеяниях.

"Вполне возможно, что город обстреляют из миномета на Новый год, – делится соображениями дончанин Евгений Шкуров. – В пресловутую украинскую ДРГ на мусоровозке, которая носится по городу и обстреливает районы верят разве что журналисты российских телеканалов. А местным еще с самого начала было понятно: кто и откуда стреляет. Так что к различным скоплениям людей, лично я отношусь более чем настороженно. Только представьте, если хотя бы кто-то в толпе кинет гранату – жертв не избежать, и не известно кто окажется в месте взрыва – я или какой-то другой человек. Зато будет отличный повод в очередной раз заявить о якобы украинских диверсантах, которые вздумали испортить праздник в "процветающей республике".

Бой курантов под залпы артиллерии

Вместе с тем предновогодняя суета ощущается не только на прифронтовых оккупированных территориях, а и на передовых позициях. Однако украинские военные рассказывают, что здесь праздники будут проходить с запахом пороха и под канонаду взрывов.

Фото: Соцсети

"Конечно же, мы будем встречать Новый год, – рассказывает украинский военный Алексей, который находится на позициях под Авдеевкой. – Пусть и в полевых условиях. Однозначно без алкоголя, у нас с этим строго, а вот чайку сядем, попьем в блиндаже. Тем более, что волонтеры обещали привезти вкусняшек к чаю, а большего нам и не надо. Забавно, позиции сепаров от нас на расстоянии выстрела, а наших ребят это не остановило – на днях в снежки играли, веселились как дети. И как-то знаете, это успокаивает – словно на пять минут оказался в мирной жизни. А так, то в Новогоднюю ночь я более чем уверен, что будут обстрелы. Ну не верю я, что "орки" удержатся от этого, кто-то напьется и обязательно решит выпустить несколько мин в нашу сторону. Хотя, война для нас стала чем-то обыденным, запах пороха и машинной смазки уже въелся в кожу".

Военные рассказывают, что на фронте праздники воспринимаются совершенно иначе, чем в мирной жизни. И лучший подарок для самого себя – возможность выжить и сохранить здоровье.

"Новый год уже воспринимается совсем иначе, чем в мирной жизни. Уже нет желания "накидаться" алкоголем и объестся салатами. Наоборот, в эту ночь отрастают глаза на затылке и дополнительные уши. Провокации были, есть и будут в новогоднюю ночь, и наша задача – не допустить. Поэтому никакого алкоголя – волонтеры привезли нам сок в тетрапаках, вот его и выпьем, – рассказал боец Андрей. – Что касается подарков на Новый год, то самым лучшим стал ящик с противопростудными лекарствами и чаями для бойцов. На втором месте по популярности подарки – термобелье и сигареты. И по-прежнему мы очень рады детским рисункам, нам действительно они очень нужны".

Как рассказал военнослужащий, рубить и наряжать елочки бойцы на позициях не будут. "Знаю, что в районе Песок, в блиндаже, уже года два стоит наряженная елка, которую не разбирали после праздников – все было некогда. Думаю, в этом году она еще порадует народ. Другие делают "елки" в свободное время из подручных материалов – из реек, банок, веток. Ну это так, баловство… Любую свободную минуту бойцы используют, чтобы выспаться", – говорит украинский военнослужащий Андрей.