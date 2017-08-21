Обострение на Донбассе: боевики накрыли военных "Градами"

За минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб АТО.

По данным ведомства, горячее всего было на Донецком направлении, где украинские опорные пункты противник обстрелял их минометов и гранатометов, позже применив реактывные установки "Град-П".

В результате боевых действий двое украинских защитников получили ранения, еще трое – боевые травмы. Потери врага уточняются", – констатировали в Штабе.

Напомним, военные рассказали, как боевики используют "украинских диверсантов".



