Обострение на Донбассе: боевики накрыли военных "Градами"

Сегодня, 09:25

Противник увеличил количество обстрелов

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP
Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб АТО.

По данным ведомства, горячее всего было на Донецком направлении, где украинские опорные пункты противник обстрелял их минометов и гранатометов, позже применив реактывные установки "Град-П".

В результате боевых действий двое украинских защитников получили ранения, еще трое – боевые травмы. Потери врага уточняются", – констатировали в Штабе.

Напомним, военные рассказали, как боевики используют "украинских диверсантов".
Донбасс, военные, боевики, потери, ранения, режим прекращения огня
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Обострение на Донбассе: боевики накрыли военных "Градами"". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевиков пугают диверсантами. Фото: AFP

Военные рассказали, как боевики используют "украинских диверсантов"

Вчера, 19:39

Противник пытается поддерживать дисциплину в своих рядах

Донбасс

Военные рассказали о ситуации. Фото: AFP

Военные опровергли свое продвижение на Светлодарской дуге

Вчера, 16:44

В Минобороны прокомментировали появившуюся в сети информацию

Донбасс

Опубликованы новые фото российских танков на Донбассе

Вчера, 11:14

Фотографии были сделаны в августе 2017 года в Донецкой области

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе накаляется

Вчера, 08:37

В результате боевых действий один украинский военный получил ранения 

Донбасс

Война на Донбассе. Фото: AFP

Боевики снова обстреляли жилые кварталы Зайцевого

Вчера, 00:35

Вследствие попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках по улицам Федорова и Вернадского

Донбасс

Донбасс в огне: боевики специально поджигают поля

19 Августа, 17:37

Противник применил зажигательные боеприпасы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования