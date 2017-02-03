Обострение на Донбассе: боевики нанесли урон военным
Противник применил реактивные системы залпового огня
Обстановка по всей линии разграничения на Донбассе обостряется. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Так, за минувшие сутки на Донецком направлении противник обстрелял из РСЗО БМ-21 "Град" Галициновку, из 152 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов – Авдеевку, Луганское и Троицкое.
На Мариупольском направлении боевики из "Градов" открывали огонь по Талаковке, 120 и 82 миллиметровых минометоа – Водяному, Новотроицкому и Марьинке.
На Луганском направлении под огонь 152-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов попали Попасная и Новозвановка.
Начиная с полуночи боевики в общей сложности 24 раза нарушили режим перемирия. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, один был ранен. Всего же за минувшие сутки противник совершил 114 обстрелов, в результате которых четверо военных погибли, 17 – были ранены.
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