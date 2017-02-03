Обострение на Донбассе: боевики нанесли урон военным

Сегодня, 09:24

Противник применил реактивные системы залпового огня

Боевики нанесли урон военным. Фото: AFP
Боевики нанесли урон военным. Фото: AFP

Обстановка по всей линии разграничения на Донбассе обостряется. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, за минувшие сутки на Донецком направлении противник обстрелял из РСЗО БМ-21 "Град" Галициновку, из 152 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов – Авдеевку, Луганское и Троицкое.

На Мариупольском направлении боевики из "Градов" открывали огонь по Талаковке, 120 и 82 миллиметровых минометоа – Водяному, Новотроицкому и Марьинке.

На Луганском направлении под огонь  152-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов попали Попасная и Новозвановка.

Начиная с полуночи боевики в общей сложности 24 раза нарушили режим перемирия. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, один был ранен. Всего же за минувшие сутки противник совершил 114 обстрелов, в результате которых четверо военных погибли, 17 – были ранены.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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