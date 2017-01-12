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Обострение на Донбассе: боевики применили артиллерию и бронетехнику против военных http://www.segodnya.ua/img/article/7874/87_main.1484208557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/87_tn.1484208557.jpg Донбасс Противник ведет активные обстрелы на всех направлениях

Обострение на Донбассе: боевики применили артиллерию и бронетехнику против военных

Сегодня, 10:07

Противник ведет активные обстрелы на всех направлениях

На Донбассе обострилась обстановка. Фото: AFP
На Донбассе обострилась обстановка. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 62 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия – вели огонь по Павлополю, Гнутово, Гранитному, Водяному, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Троицкое. Из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем – Новозвановку. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов – Крымское. 

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник открывал огонь в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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