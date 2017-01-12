Обострение на Донбассе: боевики применили артиллерию и бронетехнику против военных
Противник ведет активные обстрелы на всех направлениях
За минувшие сутки боевики 62 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Так, на Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия – вели огонь по Павлополю, Гнутово, Гранитному, Водяному, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке.
На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Троицкое. Из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем – Новозвановку. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов – Крымское.
На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник открывал огонь в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого.
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