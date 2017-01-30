Обострение на Донбассе: Геращенко назвала главную цель РФ

Она подчеркнула, что РФ не выполняет не только пункт Минских соглашений об освобождении заложников, но и первый пункт – о немедленном прекращении огня

Россия опять пытается подымать ставки и пугать мир эскалацией конфликта на Донбассе. Об этом в Facebook заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Обострение ситуации на фронте, как правило, происходит накануне важных международных встреч или переговоров, такова ФСБшная тактика – поднять ставки в торгах, пугать мир обострением конфликта, наступлением, бряцать оружием, угрожать силой", – написала она.

Ирина Геращенко подчеркнула, что РФ не выполняет не только пункт Минских соглашений о немедленном освобождении заложников, но и ключевой, первый пункт, – о немедленном прекращении огня, установление режима тишины. "Военторг работает – ежедневно в так называемых гумконвоях или по железной дороге в оккупированный Дебальцево, через неконтролируемую украинско-российскую границу, щедро завозят боевикам оружие для убийства украинцев: гражданских и военных", – написала она.

"Для Европы и мира – это что-то далекое, о чем не всегда комфортно думать и вспоминать. Иначе никто из европейцев не мог бы на полном серьезе говорить о местных выборах на Донбассе как о пути к завершению войны", – добавила вице-спикер.

Ранее спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что воскресный бой за Авдеевский промзону продолжался непрерывно в течение 19 часов.

При этом, по его словам, противником было выпущено несколько сотен снарядов и мин.

"Боевые действия не завершились, а продолжились и сегодня. Точно известно, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из минометов, танков, пушек, и подтянули к фронту реактивную артиллерию", – пояснил Мотузяник.

Как сообщалось, в результате обстрелов позиций ВСУ у Авдеевки погибли шесть военнослужащих.

Кроме тяжелых боев в Авдеевке, обострилась обстановка и на других участках Донецкого направления. В частности, под интенсивный минометный обстрел попали Троицкое, Зайцево, Верхнеторецкое и Опытное.