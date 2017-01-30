Обострение на Донбассе: штаб военных сообщает еще о трех погибших и 17 раненых

Сегодня, 19:03

Как отмечается, всего по состоянию на 18.00 30 января зафиксировано 37 обстрелов

На Донбассе происходит эскалация конфликта. Фото: Mil.gov.ua
На Донбассе происходит эскалация конфликта. Фото: Mil.gov.ua

В зоне проведения военной операции сегодня погибли 3 украинских военных, 17 ранены и 3 – травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба военной операции в Facebook.

"На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия многократно обстреливали Авдеевку, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня вели огонь танки. На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по Водяному. Из минометов обстреливали Красногоровку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Талаковку, Гнутово, Широкино и Водяное", – говорится в сообщении.

Как отмечается, всего по состоянию на 18.00 30 января зафиксировано 37 обстрелов.

"К сожалению, трое наших военных погибли, семнадцать ранены и трое травмированы", – сообщили штабе.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Россия опять пытается подымать ставки и пугать мир эскалацией конфликта на Донбассе.

"Обострение ситуации на фронте, как правило, происходит накануне важных международных встреч или переговоров, такова ФСБшная тактика – поднять ставки в торгах, пугать мир обострением конфликта, наступлением, бряцать оружием, угрожать силой", – написала она.

Ранее спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что воскресный бой за Авдеевскую промзону продолжался непрерывно в течение 19 часов.

При этом, по его словам, противником было выпущено несколько сотен снарядов и мин.
"Боевые действия не завершились, а продолжились и сегодня. Точно известно, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из минометов, танков, пушек, и подтянули к фронту реактивную артиллерию", – пояснил Мотузяник.

Как сообщалось, в результате обстрелов позиций ВСУ у Авдеевки погибли шесть военнослужащих.

Кроме тяжелых боев в Авдеевке, обострилась обстановка и на других участках Донецкого направления. В частности, под интенсивный минометный обстрел попали Троицкое, Зайцево, Верхнеторецкое и Опытное.
россия, Украина, Донецк, Донбасс, Авдеева

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"Сегодня"

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