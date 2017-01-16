Обострение на Донбассе: военные несут потери

За минувшие сутки боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, по данным ведомства, на Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Гнутово. Из минометов различных калибров – Павлополь, Красногоровку и Широкино. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Новозвановку и Троицкое. Из противотанковых ракетных комплексов – Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На Донецком направлении под огонь 152 миллиметровой артиллерии попала Авдеевка. Минометов различных калибров – Новгородское.

За минувшие сутки в результате боевых действий один военный был ранен.