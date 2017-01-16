Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Обострение на Донбассе: военные несут потери http://www.segodnya.ua/img/article/7884/92_main.1484552082.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/92_tn.1484552082.jpg Донбасс Боевики применили ракетные комплексы и артиллерию

Обострение на Донбассе: военные несут потери

Сегодня, 09:32

Боевики применили ракетные комплексы и артиллерию

Боевики унесли урон военным. Фото: AFP
Боевики унесли урон военным. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, по данным ведомства, на Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Гнутово. Из минометов различных калибров – Павлополь, Красногоровку и Широкино. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Новозвановку и Троицкое. Из противотанковых ракетных комплексов – Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На Донецком направлении под огонь 152 миллиметровой артиллерии попала Авдеевка. Минометов различных калибров – Новгородское.

За минувшие сутки в результате боевых действий один военный был ранен.
огонь, ранения, войска, Станица Луганская, Новоалександровка, обстреляли, широкино, Павлополь, троицкое, Золотое, гнутово, Новгородское, зайцево
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Обострение на Донбассе: военные несут потери". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

В Старом Селе в течение нескольких лет не утихают страсти вокруг незаконного промысла янтаря. Фото: dpsu.gov.ua

В Ровенской области произошла перестрелка между копателями янтаря и "крышей"

Вчера, 23:13

Местные жители рассказали, что неизвестные люди утром ходили по домам и совершали разбои

Донбасс

Боевики применили ракетные комплексы. Фото: AFP

Боевики на Донбассе применили ракетные комплексы

Вчера, 18:25

Противник применил против военных самое разное вооружение

Донбасс

На Донбассе не утихают бои. Фото: Союз "Народная память"

Самые горячие точки Донбасса 15 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Вчера, 14:27

Украинские военные понесли очередные потери

Донбасс

От рук боевиков гибнут мирные жители. Фото: grim.com.ru

Боевики устроили кровавый беспредел на Донбассе: есть жертвы

Вчера, 11:48

На оккупированных территориях продолжает страдать мирное население

Донбасс

Бойцы ВСУ. Фото: из открытых источников

Украинские военные понесли потери на Донбассе

Вчера, 11:13

За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 60 обстрелов

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе резко обострилась

Вчера, 08:39

На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.