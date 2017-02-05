Обострение под Авдеевкой: разведка сообщила о колоссальных потерях в рядах боевиков

Сегодня, 11:18

Боевики несут потери. Фото: AFP
Боевики несут потери. Фото: AFP

В результате неудачных штурмовых действий против украинских военных увеличилось количество потерь личного состава частей и подразделений незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

"В настоящее время в медицинских учреждениях города Донецк находится значительное количество тяжелораненых военнослужащих: в Донецкой областной клинической травматологической больнице (ул.Артема 106) – 150 человек; в Институте неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака (пр.Ленинский 47) – 30 человек; в Центральной городской клинической больнице №1 (вул.Артема 57) и Донецкой областной больницы им.Калинина (пр.Ильича 14) – 200 человек", – говорится в сообщении.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

Расследование группы Bellingcat определило точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января – по полученным данным, боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела 1 февраля заседание, по результатам которого призвала к полному прекращению огня и отведению всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Тем временем, 1 и 2 февраля боевики продолжали дерзко обстреливать ремонтников, которые пытаются восстановить оборванную линию электропередачи под Авдеевкой.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил в пятинцу, 3 февраля, что от артиллерийских ударов боевиков по гуманитарным объектам в Авдеевке пострадали люди: погиб водитель автомобиля Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, также был ранен начальник государственного пожарно-спасательного отряда Авдеевки.

Кроме того, 3 февраля ранения получил и фотокорреспондент из Великобритании.

3 февраля глава ДонОВГА на совещании с президентом Украины сообщил, что ремонт удалось начать. Порошенко, в свою очередь, подчеркнул, что вина в обострении ситуации на Донбассе лежит на России, а городу Донецку гуманитарные паузы нужны так же, как и Авдеевке.
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