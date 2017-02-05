Обострение под Авдеевкой: США обеспокоены ростом насилия на Донбассе

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон встревожен ростом насилия на востоке Украины.

"Мы смотрим и крайне обеспокоены ростом насилия", – сказал М.Пенс в интервью телеканалу Эй-Би-Си.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет прилагать усилия для обеспечения мира в районе российско-украинской границы.

"Мы будем работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", – заявил Д.Трамп в телефонной беседе с украинским президентом Петром Порошенко, следует из сообщения, распространенного Белым домом.

Напомним, в районе Авдеевки уже восьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.



31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.



На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.