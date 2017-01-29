Обострение в Авдеевской промзоне: названы потери боевиков

Сегодня, 16:44

Сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны

Боевики атаковали Авдеевку. Фото: AFP
Боевики атаковали Авдеевку. Фото: AFP

Волонтер Семен Кабакаев заявил, что вооруженные силы Украины сумели дать боевикам мощный отпор в ходе боев под Авдеевкой.

По сведениям волонтера, в Донецк уже привезли 6 убитых и 8 раненных боевиков.

"По городу началось активное передвижение личного состава боевиков, и были замечены РСЗО Град. Часть боевиков приведена в боевую готовность и ждут приказа. Обстрелы ВСУ и мирного населения продолжаются, в Авдеевке среди мирных жителей есть раненые. Обстрелы ведутся из 152мм, 120мм, 82мм и крупнокалиберного стрелкового", — сообщил он на своей странице в Facebook.

Напомним, боевики сегодня обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных.
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