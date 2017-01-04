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ОБСЕ будет расширять зоны контроля на всю территорию Донбасса – Курц http://www.segodnya.ua/img/article/7854/64_main.1483518370.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/64_tn.1483518370.jpg Донбасс Председатель ОБСЕ отметил, что поскольку нет никакого другого базового документа, то необходимо придерживаться выполнения Минских договоренностей

ОБСЕ будет расширять зоны контроля на всю территорию Донбасса – Курц

Сегодня, 10:20

Председатель ОБСЕ отметил, что поскольку нет никакого другого базового документа, то необходимо придерживаться выполнения Минских договоренностей

ОБСЕ на Донбассе. Фото: AFP
ОБСЕ на Донбассе. Фото: AFP

Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц убежден, что СММ ОБСЕ будет и далее выполнять свои функции в рамках действующего мандата, будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и контролировать в первую очередь прекращение боевых действий.

На брифинге утром в среду в Мариуполе он также отметил необходимость реалистического подхода к возможностям миссии. "Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу, в ОБСЕ 57 стран-членов и решения принимаются консенсусом", – сказал Курц, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможности введения в Украину полицейской миссии ОБСЕ.

Он подчеркнул, что ОБСЕ будет делать все, "чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса, и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня".

Но только усилий ОБСЕ в отношении миссии недостаточно, отметил председатель организации. "Тут необходимы усилия и там, где принимают решения, в Москве, Киеве и в других странах", – сказал Курц.

Курц также отметил важность восстановление разрушенной на Донбассе инфраструктуры, однако подчеркнул первоочередность обеспечение прекращение огня с обеих сторон.

"Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Но Минские договоренности сегодня единственная база, документ, на основании которого мы должны действовать. И хотя меня не удовлетворяет состояние выполнение этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас. И могла быть еще хуже, чем сейчас. Я не удовлетворен нынешним статусом "статус-кво", но при отсутствии другого базового документа мы должны выполнять Минск", – заявил председатель ОБСЕ, отвечая на вопрос о перспективности реализации минских договоренностей.

Также Курц заявляет, что ОБСЕ не устраивает статус-кво на востоке Украины.

"Этот визит должен значить в первую очередь, что нас не устраивает статус-кво, который есть сейчас и что мы хотим приложить усилия, чтобы состоялись изменения к лучшему", – сказал он на совместном с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинге в Мариуполе в среду.

При этом он отметил, что поскольку нет никакого другого базового документа, то необходимо придерживаться выполнения Минских договоренностей.
Украина, ОБСЕ, Донбасс, визит, Курц

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Источник:

Интерфакс-Украина

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