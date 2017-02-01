ОБСЕ назвала количество взрывов на Донбассе наибольшим за всю историю наблюдения

Сегодня, 21:37

Больше всего нарушений было зафиксировано в районе соприкосновения на линии Авдеевка-Ясиноватая

Александр Хуг, фото DonPress.com
Александр Хуг, фото DonPress.com

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) назвала количество взрывов в Донецкой обл. наибольшим за всю историю наблюдения. Об этом сообщается на Facebook ОБСЕ, передает телеканал "112 Украина".

"Количество взрывов в Донецкой обл. стало наибольшим за все время регистрирования обстрелов. В то время, как большинство нарушений было в области Авдеевки-Ясиноватой, СМГ зафиксировала сотни взрывов в разных районах линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

СММ отметила значительное увеличение числа нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, также было широкое использование залпового-ракетных систем в Авдеевке, Ясиноватой и Горловке.

Напомним, в Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

Утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет "Грады", артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в 7:00 российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций сил АТО.
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