ОБСЕ потребовало немедленного вывода тяжелых вооружений из жилых районов на Донбассе

Сегодня, 04:10

Спецпредставитель миссии Мартин Сайдик подчеркнул, что использование тяжелого оружия в жилых районах "представляет собой открытое нарушение Минских соглашений"

Мартин Сайдик, фото БелТА
Мартин Сайдик, фото БелТА

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик потребовал немедленного отвода тяжелых вооружений из жилых районов в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщило агентство "Укринформ", со ссылкой на заявление спецпредставителя.

"Прекращение огня может быть достигнуто только за счет безусловного вывода всех видов оружия, регулируемых Минскими соглашениями. В частности, тяжелое оружие должно быть немедленно выведено из жилых районов", – процитировало агентство Сайдика.

Спецпредставитель подчеркнул, что использование тяжелого оружия в жилых районах "представляет собой открытое нарушение Минских соглашений и международного гуманитарного права".

Сайдик признал, что до полного и устойчивого прекращения огня, к которому призвали стороны Трехсторонней контактной группы 1 февраля, еще далеко. В то же время он приветствовал снижение активности боевых действий в районе Авдеевки-Ясиноватой, которое наблюдалось 7 февраля.

Спецпредставитель ОБСЕ также отметил, что миссия в тесном сотрудничестве с Объединенным центром по контролю и координации успешно провела переговоры по вопросу прекращения огня, что позволило восстановить энерго- и водоснабжение и оказать помощь местному населению. По его словам, в течение более чем недели удалось предотвратить гуманитарную катастрофу.

Сайдик назвал недопустимым то, что в некоторых случаях ремонтным бригадам приходилось работать под огнем. Он в очередной раз призвал стороны строго выполнять свои обязательства и защищать местное население.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к парламентам мира с призывом осудить агрессию Российской Федерации против Украины.
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