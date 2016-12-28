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ОБСЕ пришлось эвакуировать свою патрульную базу из Светлодарска из-за обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7837/29_main.1482869909.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/29_tn.1482869909.jpg Донбасс СММ 26 декабря вернулась на свою передовую патрульную базу в Светлодарске

ОБСЕ пришлось эвакуировать свою патрульную базу из Светлодарска из-за обстрелов

Вчера, 22:45

СММ 26 декабря вернулась на свою передовую патрульную базу в Светлодарске

ОБСЕ. Фото: newcoldwar.org
ОБСЕ. Фото: newcoldwar.org

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что была вынуждена на два дня эвакуировать свою патрульную базу из Светлодарска из-за обстрелов.

Об этом говорится в отчете миссии за 22-26 декабря, опубликованном сегодня на сайте организации.

Международные наблюдатели заявили, что задокументировали меньшее, но все еще большое количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области с вечера 22 декабря по 23 декабря. В частности, было зафиксировано 1 150 взрывов, которые в основном произошли в районе Светлодарска и Дебальцево. Ранее до этого было зафиксировано 2,3 тыс случаев нарушения режима тишины.

"Специальная мониторинговая миссия 24 декабря эвакуировала свою передовую патрульную базу в контролируемом правительством (Украины) Светлодарске из-за близости обстрелов вечером 23 декабря", – сказано в отчете.

При этом сказано, что хотя СММ зафиксировала большое количество взрывов на запад от Горловки в ночь на 23 декабря, в дальнейшем было зафиксировано меньше нарушений режима тишины после возобновленного обязательства сторон соблюдать его, начиная с полуночи 24 декабря.

"СММ 26 декабря вернулась на свою передовую патрульную базу в Светлодарске", – заявили в миссии.

Также сказано, что подобная ситуация наблюдалась в Луганской области с вечера 22 декабря до 23 декабря относительно предыдущего отчетного периода. В дальнейшем, с вечера 23 декабря по 24 декабря было зафиксировано меньше нарушений режима. Никаких взрывов не было замечено после первой половины дня 24 декабря и до вечера 26 декабря.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня с вечера 22 по 23 декабря, в частности, более чем 630 взрывов, в сравнении с более чем 330 в предыдущий отчетный период", – отметили в СММ.

Представители миссии заявили, что большинство взрывов было зафиксировано в западных частях Луганской области, ближе к району Светлодарска-Дебальцево. Также сказано, что в течение следующих 24 часов было зафиксировано меньше нарушений перемирия, в том числе более 150 взрывов. Наблюдатели отметили резкое уменьшение количества нарушений, начиная с вечера 24 декабря.
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Источник:

УНИАН

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