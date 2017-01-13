ОБСЕ раскрыла ложь боевиков
Наблюдатели заметили неотведенное вооружение
Наблюдатели зафиксировали три крытые тентами самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещенные недалеко от жилого района в 5 км к юго-юго-востоку от подконтрольной самопровозглашенной "ДНР" Ясиноватой. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).
"Наличие этого вооружения в этом районе является нарушением соответствующих линий отвода", – подчеркивается в отчете.
Кроме того, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения наблюдатели зафиксировали три танка в подконтрольном т.н. "ЛНР" пос. Мирное.
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