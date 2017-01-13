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ОБСЕ раскрыла ложь боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7879/96_main.1484312270.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/96_tn.1484312270.jpg Донбасс Наблюдатели заметили неотведенное вооружение

ОБСЕ раскрыла ложь боевиков

Сегодня, 14:55

Наблюдатели заметили неотведенное вооружение

Боевики не спешат выполнять договоренности. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Боевики не спешат выполнять договоренности. Фото: Союз "Народная память"

Наблюдатели зафиксировали три крытые тентами самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещенные недалеко от жилого района в 5 км к юго-юго-востоку от подконтрольной самопровозглашенной "ДНР" Ясиноватой. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

"Наличие этого вооружения в этом районе является нарушением соответствующих линий отвода", – подчеркивается в отчете.

Кроме того, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения наблюдатели зафиксировали три танка в подконтрольном т.н. "ЛНР" пос. Мирное.
наблюдатели, гаубицы, ДНР, ЛНР, гвоздика
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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