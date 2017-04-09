ОБСЕ сообщила о пропавшей технике боевиков

В оккупированном Луганске с аэродрома исчезла ранее размещенная там техника боевиков. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В частности, отсутствуют семь РСЗО "Град", семь танков Т-72, семь самоходных гаубиц "Гвоздика" и 12 буксируемых гаубиц "Мста-Б", "Гиацинт-Б" и Д-30.

"В неподконтрольном правительству районе члены миссии зафиксировали 12 танков неустановленного типа, с работавшими двигателями, которые стояли на полигоне вблизи с. Круглик в 31 км к юго-западу от Луганска", – говорится в отчете.

Напомним, начиная с полуночи боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.