ОБСЕ за четыре часа в Авдеевке насчитала 416 взрывов

Наблюдатели говорят, что количество взрывов в городе стало больше

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала наличие танков и гаубиц возле Авдеевки, а также отметила увеличение случаев нарушений режима тишины.

"СММ ОБСЕ наблюдала танки и гаубицы возле Авдеевки ", – говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Твиттере.

"Камера СММ в Авдеевке зафиксировала множественные взрывы неопределенного происхождения, трассирующие снаряды и пролетавшие снаряды в 2–6 км к юго-юго-востоку, при этом сначала было зафиксировано 15 снарядов с северо-запада на юго-восток. После этого, за период времени более двух часов, камера зафиксировала 28 взрывов неопределенного происхождения в 4–6 км к востоко-юго-востоку и юго-востоку".

Находясь в Авдеевке более четырех часов, наблюдатели слышали 416 взрывов неопределенного происхождения в 2–5 км к востоко-юго-востоку, а также множественные очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, 30 января 2017 года в результате обстрела боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы.

Было объявлено чрезвычайное положение.

Гарантии прекращения огня на время ремонта городских коммуникаций были получены только утром. АКХЗ продолжает обеспечивать работу теплосетей: по состоянию на полночь температура в квартирах была на уровне 16-17 градусов по Цельсию.

Украина обратилась с письмом к генсеку ООН в связи с обострением ситуации в Авдеевке. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил провести экстренное заседание контактной группы в Минске из-за резкой эскалации на востоке.

31 января в 06:00 в город прибыли дополнительные подразделения ГСЧС с мощными генераторами, тепловыми пушками, большими палатками, буржуйками, полевыми кухнями, водой и продуктами питания.

По состоянию на 07:00 в Авдеевке установлено семь пунктов обогрева населения, в это же время началась выдача горячих завтраков. Запасом питьевой воды город обеспечен.

Вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, ссылаясь на данные Министерства обороны, сообщил, что незаконные вооруженные формирования за двое суток (29 и 30 января) осуществили в целом 1200 обстрелов Авдеевки.