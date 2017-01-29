ОБСЕ зафиксировала десятки военных грузовиков у границы РФ на Донбассе

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) обнаружил 45 грузовиков военного типа, похожих на современные модели грузовиков "Камаз" и/или "Урал", которые стояли в оккупированной Амвросиевке (18 км от украинско‑российской государственной границы). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели отметили, что в этом же районе, приблизительно в 500 м от железнодорожного вокзала, находились также шесть пассажирских автомобилей и автоцистерна для топлива.

"Когда команда СММ посадила БПЛА, члены т.н. "ДНР" подошли к наблюдателям и, загородив проезд своими автомобилями, не давали им уехать в течение около 30 минут", – указано в отчете.

Напомним, за минувшие сутки боевики 55 раз нарушили режим прекращения огня.