Обстановка на Донбассе: боевики вывели из строя военных

Противник снизил количество обстрелов, но продолжает действовать на всех направлениях

За минувшие сутки боевики почти в два раза снизили количество обстрелов – до 37. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из минометов противник обстреливал Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому также огонь вел снайпер. По Широкино – БМП противника.

На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров боевики обстреливали Новоалександровку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов и противотанковых ракетных комплексов – Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Станицу Луганскую.

На Донецком направлении под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали украинские позиции в районе Зайцево и Авдеевки.

За минувшие сутки в ходе боевых действий два украинских военных были ранены.