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Обстановка на Донбассе: боевики вывели из строя военных http://www.segodnya.ua/img/article/7896/58_main.1484810551.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/58_tn.1484810551.jpg Донбасс Противник снизил количество обстрелов, но продолжает действовать на всех направлениях

Обстановка на Донбассе: боевики вывели из строя военных

Сегодня, 09:20

Противник снизил количество обстрелов, но продолжает действовать на всех направлениях

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP
Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики почти в два раза снизили количество обстрелов – до 37. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из минометов противник обстреливал Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому также огонь вел снайпер. По Широкино – БМП противника.

На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров боевики обстреливали Новоалександровку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов и противотанковых ракетных комплексов  – Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Станицу Луганскую. 

На Донецком направлении под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали украинские позиции в районе Зайцево и Авдеевки.

За минувшие сутки в ходе боевых действий два украинских военных были ранены.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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