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Обстановка на Донбассе: боевые действия идут на всех направлениях http://www.segodnya.ua/img/article/7888/83_main.1484638633.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/83_tn.1484638633.jpg Донбасс Украинские военные понесли нелетальные потери

Обстановка на Донбассе: боевые действия идут на всех направлениях

Сегодня, 09:32

Украинские военные понесли нелетальные потери

Обстрелы продолжаются. Фото: AFP
Обстрелы продолжаются. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 41 раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении под огонь 82 миллиметровых минометов попал Павлополь. Гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Широкино.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Станицу Луганскую и Новозвановку.

На Донецком направлении из гранатометов боевики обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.

В результате боевых действий один военный был ранен.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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