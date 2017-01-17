Обстановка на Донбассе: боевые действия идут на всех направлениях

За минувшие сутки боевики 41 раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении под огонь 82 миллиметровых минометов попал Павлополь. Гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Широкино.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Станицу Луганскую и Новозвановку.

На Донецком направлении из гранатометов боевики обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.



В результате боевых действий один военный был ранен.