Обстановка на Донбассе стабилизировалась – штаб

Нарушение боевиками условий прекращения огня зафиксировано только на Приморском и Луганском направлениях

Оперативная обстановка в районе проведения военной операции на Донбассе, по сравнению с предыдущими днями, существенно стабилизировалась, при этом ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

Согласно сводке штаба, с начала суток незаконные вооруженные формирования восемь раз применяли оружие против подразделений Вооруженных Сил Украины.

При этом не зафиксировано ни одного факта использования боевиками запрещенного Минскими соглашениями артиллерийского вооружения.

Нарушение боевиками условий прекращения огня зафиксировано только на Приморском и Луганском направлениях.

На Приморском направлении противник пять раз открывал огонь по опорным пунктам ВСУ. В частности, из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по украинским воинам, которые держат оборону возле Павлополя и Новомихайловки, а из крупнокалиберных пулеметов – в районе Марьинки и Талаковки.

На Луганском направлении все три вражеских обстрела за сегодня пришлись на время до рассвета неподалеку от Новоалександровки. Там боевики использовали крупнокалиберные пулеметы и зенитную установку.