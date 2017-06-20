Обстановка на Донбассе стабилизировалась – штаб

Сегодня, 19:23

Нарушение боевиками условий прекращения огня зафиксировано только на Приморском и Луганском направлениях

Фото: zn.ua
Фото: zn.ua

Оперативная обстановка в районе проведения военной операции на Донбассе, по сравнению с предыдущими днями, существенно стабилизировалась, при этом ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

Согласно сводке штаба, с начала суток незаконные вооруженные формирования восемь раз применяли оружие против подразделений Вооруженных Сил Украины.

При этом не зафиксировано ни одного факта использования боевиками запрещенного Минскими соглашениями артиллерийского вооружения.

Нарушение боевиками условий прекращения огня зафиксировано только на Приморском и Луганском направлениях.

На Приморском направлении противник пять раз открывал огонь по опорным пунктам ВСУ. В частности, из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по украинским воинам, которые держат оборону возле Павлополя и Новомихайловки, а из крупнокалиберных пулеметов – в районе Марьинки и Талаковки.

На Луганском направлении все три вражеских обстрела за сегодня пришлись на время до рассвета неподалеку от Новоалександровки. Там боевики использовали крупнокалиберные пулеметы и зенитную установку.
оружие, Донбасс, огонь, ВСУ, боевики, обстрел, обстановка, обстрелы, оккупанты, прекращение огня, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Обстановка на Донбассе стабилизировалась – штаб". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

США расширили санкции против российских компаний и физлиц Фото: архив

США ввели новые санкции против РФ, в список попал повар Путина

Сегодня, 18:27

Под санкции попали замминистра экономразвития РФ, частные военные компании и псевдобанки "ДНР"

Политика

Порошенко вскоре встретится с Макроном. Фото: president.gov.ua

В ближайшее время Порошенко встретится с Макроном – посол Франции

Сегодня, 17:39

Главной темой президентов станет ситуация на Донбассе, отметила дипломат

Мир

Война на Донбассе на совести Путина. Фото: amurburg.ru

В Беларуси четко объяснили, кто виноват в войне на Донбассе

Сегодня, 15:34

Нобелевский лауреат Алексиевич сказала, что если бы не российское оружие, то и не было бы войны

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Логвинский: Трамп войдет в историю, если закончит войну на Донбассе

Сегодня, 15:12

Американский лидер может за несколько часов повлиять на Путина во время переговоров, считает политик

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования