Обстановка на Донбассе: военных атаковала бронетехника боевиков

За минувшие сутки положение существенно не изменилось: бои идут по всей линии фронта

За минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, на Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Чермалык, Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия – Лебединское, Талаковку, Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП – Березовое.

На Луганском направлении под огонь 120 и 82 миллиметровых минометов попали Троицкое и Новолександровка. Гранатометов и стрелкового оружия – Валуйское, Станица Луганская, Попасная.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики вели огонь по Авдеевке, Опытному, Пескам.