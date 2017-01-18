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Обстановка на Донбассе: военных атаковала бронетехника боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7892/55_main.1484724458.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/55_tn.1484724458.jpg Донбасс За минувшие сутки положение существенно не изменилось: бои идут по всей линии фронта

Обстановка на Донбассе: военных атаковала бронетехника боевиков

Сегодня, 09:25

За минувшие сутки положение существенно не изменилось: бои идут по всей линии фронта

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP
Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, на Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Чермалык, Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия – Лебединское, Талаковку, Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП – Березовое. 

На Луганском направлении под огонь 120 и 82 миллиметровых минометов попали Троицкое и Новолександровка. Гранатометов и стрелкового оружия – Валуйское, Станица Луганская, Попасная

На Донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики вели огонь по Авдеевке, Опытному, Пескам.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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