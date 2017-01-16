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Обстрел Луганского: снаряды вспахали огороды местных жителей (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/97_main.1484590536.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/97_tn.1484590536.jpg Донбасс Артиллерия боевиков работала со стороны неподконтрольной Горловки, говорят солдаты

Обстрел Луганского: снаряды вспахали огороды местных жителей (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:14

Артиллерия боевиков работала со стороны неподконтрольной Горловки, говорят солдаты


В Донецкой области под огонь крупнокалиберной артиллерии попал поселок Луганское. Снаряды упали как в жилом секторе, так и на позициях украинских военных. Один дом разрушен. Никто из мирных жителей не пострадал, но два солдата получили контузии.

Обстрел Луганского длился почти всю ночь, говорят местные. Снаряды и мины падали прямо в огороды.

"Да дом подпрыгивал, с дивана сбросило", – сказала Мария, жительница Луганского.

Один из снарядов попал в жилой дом. Его хозяин, к счастью, не пострадал. Утром мужчину увезли из поселка родственники.

Военные показывают свежие воронки почти в человеческий рост. Говорят – боевики били из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок и минометов.

"Работали саушки, били не с одного орудия, вот мы можем увидеть воронку, которую оставил 152 калибр", – показывают военные.

Во время обстрела двое бойцов получили контузии, но от госпитализации отказались и остались на боевых позициях.

"В ушах, головная боль, не слышал, сейчас уже нормально, очухался, все хорошо", – сказал Виталий, военнослужащий ВСУ.

Осколки снарядов повредили автомобиль медиков. Двигатель и колеса уцелели, а вместо разбитых стекол бойцы вставили пленку.

Артиллерия боевиков работала со стороны неподконтрольной Горловки, говорят солдаты. Снаряды буквально вспахали огороды местных жителей.

"Пускай уже и картошку присылают, чтобы садить можно было, землю вспахали, огороды вспахали, теперь картошку пусть присылают, будем сажать", – шутливо говорит Вадим, военнослужащий ВСУ.

После боя солдаты собрали осколки от артиллерийских снарядов. Бойцы готовы передать их наблюдателям миссии ОБСЕ, как подтверждение того, что противник нарушает перемирие и стреляет из запрещенного оружия.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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