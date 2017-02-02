Обстрел Марьинки: среди мирного населения есть раненый (фото)

Сегодня, 12:54

Пострадала женщина 1961 года рождения. Кроме того, в городе приостановили обучение в школах до понедельника 

Фото: AFP
Фото: AFP

Сегодня в Марьинке, около 11.30, из-за обстрелов боевиков пострадала женщина 1961 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Около 11.30 в Марьинке ранена женщина 1961 года рождения. Она получила ранение голени, находясь на ул. Прокофьева (Ленина). "Скорая" везет пострадавшую в больницу г. Курахово", – информируют в полиции.

Боевики начали обстреливать окрестности прифронтового города сегодня около 8.30. В результате повреждено здание по ул. Красноармейской.

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Фото: полиция

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Фото: полиция

Отмечается, что противник открыл огонь в то время, когда дети только пришли в школу.

"Ученики школы № 2, которая находится вблизи линии разграничения, были спущены в укрытие. Сейчас учебный процесс в обеих школах Марьинки приостановлен, детей отдали родителям и отпустили по домам. Предварительно обучение будет возобновлено в понедельник, 6 февраля", – добавили в полиции.

Напомним, сегодня в Марьинке, в результате обстрелов боевиков, загорелись некоторые здания, а в школах приостановили занятия.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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