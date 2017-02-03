Обстрел пункта помощи в Авдеевке: два человека убиты, еще два – ранены

Сегодня, 00:57

Среди пострадавших представитель СМИ

Авдеевка, фото rbc.ua
Авдеевка, фото rbc.ua

В результате обстрела гуманитарного пункта помощи жителям Авдеевки два человек убиты, еще два были ранены, об этом сообщили ГУНП в Донецкой области.

По данным правоохранителей, район школы №2, где расположен палаточный городок помощи гражданам, был обстрелян боевиками из тяжелого оружия около 22:00. "Погибли мужчина и женщина, еще два человека получили ранения. Боевики целенаправленно били по людям, которые пришли за помощью", – отметили в полиции.
Кроме того, правоохранители сообщили, что при разгрузке гуманитарной помощи погиб сотрудник ГСЧС, еще один ранен. Еще один раненный – представитель СМИ.

"Также у школы была найдена женщина с многочисленными осколочными ранениями. Пострадавшая скончалась в больнице", – заявили в полиции.

На место направлена следственно-оперативная группа полиции для документирования последствий обстрела и помощи людям.

Напомним, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке.
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Автор:

Дмитрий Сопкин

Источник:

"Сегодня"

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