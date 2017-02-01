Обстрелы Авдеевки возобновились

Боевики вновь обстреливают Авдеевку, город по-прежнему без электроснабжения, сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

"19.00. Город пока остается без электропитания. Опять начались обстрелы", – говорится в сообщении облполиции.

Всего за период с 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб один человек, ранено 8 мирных жителей, повреждены 43 здания – 6 квартир и 37 частных домов.

В свою очередь глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский проинформировал о возможности продолжения ремонтных работ по восстановлению подачи электроэнергии.

"Встретился с бригадой электромонтажников, которые вернулись с линии столкновения. Бессмысленные рашисты открыли стрельбу по ним, несмотря на объявленный режим тишины. К счастью, никто из ребят не пострадал. Монтажники сообщили, что им удалось обнаружить места повреждения ЛЭП. Если завтра будет установлен режим прекращения огня, они восстановят электроснабжение для Авдеевки", – написал Жебривский на странице в Фейсбуке.

Между тем, энергетики ДТЭК ведут круглосуточное дежурство в Авдеевке. Как только будет "зеленый коридор", они возобновят восстановление линий.