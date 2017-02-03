Обстрелы и эвакуация: спасатели отчитались о ситуации в Авдеевке

В домах жителей города потеплело, но в пункты обогрева обратились уже тысячи человек

К семи часам утра 3 февраля из Авдеевки эвакуированы 200 человек, в том числе 95 детей. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

Договоренность о режиме тишины не выполнена, обстрелы продолжаются, подчеркивают спасатели. Они информируют, что вчера вечером был обстрелян район СОШ №2 и стадион "Химик", где развернут пункт жизнеобеспечения.

"Под обстрел попал автомобиль ГУ ГосЧС в Донецкой обл., в результате чего начальник 15-ДПРЗ г. Авдеевка подполковник службы гражданской защиты Тритейкин Д. А. получил осколочное ранение в живот, находится в реанимационном отделении военного госпиталя в г. Покровск, водитель аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС в Донецкой области Горбань С. В. – погиб", – готмечают в ГСЧС.

В городе есть централизованное отопление – дома греют за счет заводской теплоэлектроцентрали Авдеевского коксохима , температура теплоносителя в теплосети составляет 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха – 18 – 20 градусов тепла. Температура воздуха окружающей среды составляет 7 градусов мороза.

Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва (для обеспечения подачи воды на насосной станции г. Авдеевка привлечено электростанцию ГосЧС мощностью 200 кВт). Кроме того, спасатели организовали подвоз 22,5 тонн питьевой воды и коммунальными службами 15 тонн технической воды.

Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания обеспечиваются электроэнергией от 15 генераторов ГосЧС, в резерве находятся еще 7 генераторов различной мощности)

В городе работает пункт жизнеобеспечения и три стационарных пункта обогрева, в которыме обратилось уже свыше 8 тысяч человек. Питанием занимаются три полевые кухни.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.