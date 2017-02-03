Обстрелы и эвакуация: спасатели отчитались о ситуации в Авдеевке

Сегодня, 08:56

В домах жителей города потеплело, но в пункты обогрева обратились уже тысячи человек

Авдеевка отапливается, но обстрелы продолжаются. Фото: Нацполиция
Авдеевка отапливается, но обстрелы продолжаются. Фото: Нацполиция

К семи часам утра 3 февраля из Авдеевки эвакуированы 200 человек, в том числе 95 детей. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

Договоренность о режиме тишины не выполнена, обстрелы продолжаются, подчеркивают спасатели. Они информируют, что вчера вечером был обстрелян район СОШ №2 и стадион "Химик", где развернут пункт жизнеобеспечения.

"Под обстрел попал автомобиль ГУ ГосЧС в Донецкой обл., в результате чего начальник 15-ДПРЗ г. Авдеевка подполковник службы гражданской защиты Тритейкин Д. А. получил осколочное ранение в живот, находится в реанимационном отделении военного госпиталя в г. Покровск, водитель аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС в Донецкой области Горбань С. В. – погиб", – готмечают в ГСЧС.

В городе есть централизованное отопление – дома греют  за счет заводской теплоэлектроцентрали Авдеевского коксохима , температура теплоносителя в теплосети составляет 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха – 18 – 20 градусов тепла. Температура воздуха окружающей среды составляет 7 градусов мороза.

Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва (для обеспечения подачи воды на насосной станции г. Авдеевка привлечено электростанцию ГосЧС мощностью 200 кВт). Кроме того, спасатели организовали подвоз 22,5 тонн питьевой воды и коммунальными службами 15 тонн технической воды.

Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания обеспечиваются электроэнергией от 15 генераторов ГосЧС, в резерве находятся еще 7 генераторов различной мощности)

В городе работает пункт жизнеобеспечения и три стационарных пункта обогрева, в которыме обратилось уже свыше 8 тысяч человек. Питанием занимаются три полевые кухни. 

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
спасатели, эвакуация, пункты обогрева, госчс, ГСЧС, ситуация, обстрелы, авдеевка

Вы сейчас просматриваете новость "Обстрелы и эвакуация: спасатели отчитались о ситуации в Авдеевке". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Часть населения Авдеевки осталась без электричества и горячей воды. Фото AFP

От Авдеевки до Вашингтона: обостре­ние на Донбассе вернуло украинский вопрос в мировую повестку

Сегодня, 07:52

Администрация США пока избегает активного участия в украинском вопросе

Донбасс

Авдеевка, фото facebook.com/Bogdan Taranin

Скончался раненный в результате обстрела Авдеевки полковник ГосЧС

Сегодня, 03:30

У сотрудника ГосЧС было тяжелое ранение, его оперировали

Донбасс

Эртурул Апакан, фото dontimes.com.ua

Глава миссии ОБСЕ сообщил о 31 тыс. взрывов на Донбассе за последние дни

Сегодня, 02:42

Только 1 февраля было десять тысяч взрывов, сообщил Апакан на заседании Совбеза ООН

Политика

Владимир Ельченко, фото ZN.ua

Ельченко: Информация об эвакуации Донецка - это подготовка к провокациям

Сегодня, 01:52

Ельченко в ООН призвал РФ прекратить эскалацию конфликта

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования