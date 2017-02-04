По самому городу боевики пока не совершают обстрелов

Обстрелы позиций украинских военных возле Авдеевки продолжаются, однако по самому городу обстрелы не совершались. Об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Мюхин, передает телеканал "112 Украина".

"Паники в городе нет. В городе появилась вода, если не будут мешать ремонтникам, то может появиться электроэнергия. Появляется надежда, что жители заживут жизнью в обстрелов. Если боевики не продлят обстреливать населенный пункт, то не думаю, что необходимости в людей покидать город", – добавил Матюхин.

Как сообщалось ранее, боевики обстреляли Авдеевку из минометов, двое украинских военных погибли.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.