Обстрелы позиций украинских военных возле Авдеевки продолжаются
По самому городу боевики пока не совершают обстрелов
Обстрелы позиций украинских военных возле Авдеевки продолжаются, однако по самому городу обстрелы не совершались. Об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Мюхин, передает телеканал "112 Украина".
"Паники в городе нет. В городе появилась вода, если не будут мешать ремонтникам, то может появиться электроэнергия. Появляется надежда, что жители заживут жизнью в обстрелов. Если боевики не продлят обстреливать населенный пункт, то не думаю, что необходимости в людей покидать город", – добавил Матюхин.
Как сообщалось ранее, боевики обстреляли Авдеевку из минометов, двое украинских военных погибли.
Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.
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