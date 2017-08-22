Обстрелял блокпост украинских военных: боевик "ДНР" заочно получил тюремный срок

Боевик т.н. "ДТП" заочно получил восемь лет тюрьмы за то, что обстрелял блокпост украинских военных в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, суд признал жителя Донецка виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины ("Террористический акт; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; публичные призывы к совершению террористического акта").

"В мае 2014 указанный мужчина, вступив в состав террористической организации "Донецкая народная республика", совершил террористический акт путем применения огнестрельного оружия против военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые несли службу на блокпосту в Амвросиевском районе Донецкой области. В ходе перестрелки злоумышленника задержали украинские военнослужащие и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, которые последний носил и хранил без цели", – отметили правоохранители.

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области к шести годам тюрьмы приговорили двух мужчин, которые по заданию кураторов так называемой "ЛНР" планировали теракты на территории области.