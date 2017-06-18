"Оккупанты этого не выдержат": Украине подсказали, как победить на Донбассе

Вчера, 10:31

По мнению Бутусова, оккупационная армия не выдержит потерь на уровне 200–300 наемников в месяц

Военный эксперт рассказал, как ВСУ одержат победу на Донбассе. Фото: AFP
Военный эксперт рассказал, как ВСУ одержат победу на Донбассе. Фото: AFP

Военный эксперт и журналист Юрий Бутусов считает, что Вооруженный силы Украины одержат победу над российско-оккупационными войсками в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, если смогут радикально ослабить боеспособность и сократить численность оккупационных войск

Такое мнение Бутусов  высказал в статье для ZN.UA.

Он отмечает, что военное решение проблемы по примеру операции "Буря" в Хорватии в 1995 году было бы единственным быстрым вариантом решения.

"Однако организационно Украина к быстрой и решительной операции, минимизирующей число жертв, пока не готова. Вместе с тем очевидно, что если давление на дипломатическом фронте не будет связано с усилением давления на фронте войны, Москва сможет продолжать локальные боевые действия длительное время, на многие годы", – уверен журналист.

"Есть единственная очевидная проблема Путина — острая нехватка личного состава для оккупационных войск вследствие резкого падения популярности войны против Украины в российском обществе", – подчеркнул он.

По мнению Бутусова, победа в войне для Украины может заключаться не в глубокой наступательной операции, а в радикальном ослаблении боеспособности и сокращении боевой численности вражеских войск.

"Оккупационная армия не выдержит потерь на уровне 200–300 наемников в месяц. Пропадет желание заработать легкие деньги, станет невозможным вербовка нового пополнения. Как только Кремль поймет, что его военные инструменты в нынешних условиях не работают, Россия будет вынуждена стать более уступчивой на переговорах", – заключает журналист.
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