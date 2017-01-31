Оккупанты подавлены: Турчинов прокомментировал ситуацию в Авдеевке

Сегодня, 14:38

Эскалация ситуации в Авдеевке началась после отъезда наблюдателей ОБСЕ из города, отметил секретарь СНБО

Александр Турчинов. Фото: Facebook
Александр Турчинов. Фото: Facebook

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинские военные надежно держат свои позиции в районе авдеевской промзоны, а также им даже удавалось удачно контратаковать врага, сообщает пресс-служба ведомства.

"Вследствие обстрелов украинских позиций российскими гибридными войсками, 30 января погибли четверо бойцов, 12 – ранены, 31 января – трое убитых и 23 ранены. При этом потери российско-террористических войск значительно превышают потери Вооруженных Сил Украины, что повлекло шквал истерических заявлений со стороны оккупационных "властей" об обратном", – сказал Турчинов.

Он отметил, что эскалация ситуации в Авдеевке началась тогда, когда наблюдатели ОБСЕ завершили свою работу там и уехали.

"После их отъезда активность обстрелов российскими войсками наших позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия значительно возросла. Все попытки атак российско-террористическими группировками подавлены нашими войсками. Более того, украинские военные вынуждены были контратаковать, чтобы улучшить свои оперативные позиции. Украинская армия надежно удерживает свои позиции, поэтому все попытки боевиков прорвать нашу оборону обречены", – сказал Турчинов, добавив, что за последние сутки по позициям украинских военных было выпущено около полутора тысяч снарядов и мин.

Он также подчеркнул, что в результате масштабных обстрелов боевиками Авдеевки, повреждены не только инфраструктурные объекты, но и гражданские здания, есть раненые среди гражданского населения.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.
Турчинов, ОБСЕ, СНБО, украинские военные, авдеевка
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