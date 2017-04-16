Оккупанты запретили мужчинам выезд из "ЛДНР" без справок из "военкоматов" – ГУР

Сегодня, 14:16

Командование ВС РФ ограничивает права и свободы гражданских на Донбассе, уверяют в разведке

Боевики опасаются оттока «мобилизационного ресурса» с оккупированного Донбасса. Фото: AFP
Боевики опасаются оттока «мобилизационного ресурса» с оккупированного Донбасса. Фото: AFP

Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявляет, что российской командование оккупационных войск на Донбассе запретило выезд с территории ОРДЛО мужчинам без справок из "военкомата".

Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.

"Командование ВС РФ продолжает ужесточать меры по ограничению прав и свобод гражданского населения оккупированного Донбасса", – заявляют разведчики.

"С целью недопущения оттока с оккупированной территории человеческих мобилизационных ресурсов введен запрет на выезд с территории т.н. "ДНР/ЛНР" на территорию, контролируемую ВС Украины, лицам мужского пола без наличия справки из "военного комиссариата" о пребывании на военном учете", – сообщает ГУР.
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