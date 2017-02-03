Оккупированная Макеевка: горящие автомобили и разруха (фото)

Сегодня, 15:34

Город испытывает серьезные проблемы в последние дни


В Макеевке пылают авто. Фото: соцсети

В Макеевке пылают авто. Фото: соцсети

В Макеевке пылают авто. Фото: соцсети

В Макеевке пылают авто. Фото: соцсети

В Макеевке пылают авто. Фото: соцсети

Оккупированная Макеевка пережила очередной обстрел в четверг, 2 февраля. Как сообщают местные жители, основной удар пришелся по поселку Октября. Здесь зафиксированы повреждения жилого сектора, также сгорел автомобиль. По предварительной информации, один мирный житель был ранен.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибли четверо украинских военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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