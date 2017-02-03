Оккупированная Макеевка: горящие автомобили и разруха (фото)

Донбасс снабжали "ядовитым" алкоголем из Днепропетровской области

Во время обысков правоохранители изъяли более 12 тысяч литров алкогольной продукции с фальсифицированными акцизными марками, оборудование для ее розлива и более 170 тысяч гривен