Онлайн трансляция брифинга Гуманитарного штаба Рината Ахметова (видео)

Сегодня, 13:00

Пресс-брифинг на тему: "Гуманитарная ситуация в Авдеевке"


Сегодня, 1 февраля, 13:00-14:00, в информационном агентстве "Українські новини", проходит совместный пресс-брифинг Гуманитарного штаба Рината Ахметова, компаний "Метинвест" и "ДТЭК". Об этом сообщает пресс-центр штаба. В ходе мероприятия будет предоставлена последняя информация о ситуации в Авдеевке. На ваши вопросы ответят координатор Штаба Римма Филь, директор Авдеевского коксохимзавода Муса Магомедов и директор по дистрибуции электроэнергии "ДТЭК Энерго" Игорь Маслов. Они расскажут о гуманитарной ситуации в Авдеевке и объединении усилий для спасения жизни мирных жителей. 
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