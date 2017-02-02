Орбан на встрече с Путиным сделал заявление по Донбассу

По его словам, Венгрия заинтересована в стабильной и успешной Украине

Урегулировать кризис в Украине можно только путем выполнения Минских соглашений, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Венгрия заинтересована в том, чтобы Минские соглашения были безоговорочно выполнены. Никакого другого решения мы не видим", – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что его страна прилагает все силы для выполнения этих соглашений.

Орбан также заявил, что Венгрия заинтересована в стабильной и успешной Украине.

"Все, что мы в рамках украино-венгерского сотрудничества можем сделать в интересах создания стабильной Украины, мы сделаем. Но исходной точкой является мир, а мир возможен только на основе минских соглашений", – сказал он.

"Мы заинтересованы в реализации минских соглашений, потому что это урегулирует положение не только в этих двух регионах (Луганской и Донецкой областях – Ред.), но и урегулирует другие вопросы, например, предоставит демократические права национальным меньшинствам. Дискуссии, которые ведутся сейчас в отношении языка обучения в Украине идут не на благо венгерскому меньшинству", – добавил премьер Венгрии.

Ранее издание Foreign Policy сообщало, что Пентагон давно ожидал обострения российской агрессии в Украине.

Напомним, что 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже штурм с целью оттеснить украинские подразделения. С тех пор в Авдеевке не прекращаются боевые действия.

В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.