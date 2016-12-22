Осколки пробили мозг: врачи рассказали о жутких ранах бойца со Светлодарской дуги
Состояние бойца удалось стабилизировать
Украинские медики пытаются спасти жизнь раненому на Светлодарской дуге бойцу. Об этом главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко сообщил на своей странице в соцсети.
"Игорь, 29 лет. Получил тяжелое ранение на Светлодарской дуге. Огнестрельное осколочное проникающее ранение головного мозга, проломана осколком лобная и теменная кость. Осколочная травма лица и глаза", – пояснил врач.
По его словам, операция длилась почти сутки. Сейчас боец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена.
По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.
Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.
Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.
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