Осколки пробили мозг: врачи рассказали о жутких ранах бойца со Светлодарской дуги

Украинские медики пытаются спасти жизнь раненому на Светлодарской дуге бойцу. Об этом главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко сообщил на своей странице в соцсети.

"Игорь, 29 лет. Получил тяжелое ранение на Светлодарской дуге. Огнестрельное осколочное проникающее ранение головного мозга, проломана осколком лобная и теменная кость. Осколочная травма лица и глаза", – пояснил врач.

По его словам, операция длилась почти сутки. Сейчас боец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена.

По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.

Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.