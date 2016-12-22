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Осколки пробили мозг: врачи рассказали о жутких ранах бойца со Светлодарской дуги http://www.segodnya.ua/img/article/7818/87_main.1482394665.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/87_tn.1482394665.jpg Донбасс Состояние бойца удалось стабилизировать

Осколки пробили мозг: врачи рассказали о жутких ранах бойца со Светлодарской дуги

Сегодня, 10:15

Состояние бойца удалось стабилизировать

Медики сражаются за жизнь бойца. Фото: AFP
Медики сражаются за жизнь бойца. Фото: AFP

Украинские медики пытаются спасти жизнь раненому на Светлодарской дуге бойцу. Об этом главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко сообщил на своей странице в соцсети.

"Игорь, 29 лет. Получил тяжелое ранение на Светлодарской дуге. Огнестрельное осколочное проникающее ранение головного мозга, проломана осколком лобная и теменная кость. Осколочная травма лица и глаза", – пояснил врач.

По его словам, операция длилась почти сутки. Сейчас боец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена. 

По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.

Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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