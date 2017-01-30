Осколок в голове и реанимация: врачи рассказали о жертвах боевиков в Авдеевке

Медики пытаются спасти жизнь бойца и двух мирных жителей

В Днепре спасают жизнь бойца, который получил ранение в Авдеевской промзоне. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главврач облстной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Металлический осколок в голове, осколочное проникающее ранение брюшной полости, повреждение печени и тонкого кишечника. В кармане фото. Чтобы сохранить его мечту – надо спасти ему жизнь", – рассказал Рыженко.

По его словам, также в госпиталь поступили два раненых жителя Авдеевки.

"Женщина, 58 лет и Михаил, 40 лет, крайне тяжелый, на ИВЛ – жители Авдеевки. Все в реанимации", – отметил врач.

Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.