Освободить оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью можно будет в случае сохранения санкций – Тука

Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает телеканал "112 Украина".

"По открытым источникам той же РФ, приблизительно в феврале-марте закончится проедание одного из двух общенациональных фондов. Таким образом, если Россия в конце-концов прекратит финансовую поддержку деятельности этих террористических группировок, то три-четыре месяца – это самый большой срок, который понадобится, чтобы освободить территорию. Как только начнется кризис, не будет иного выбора, как идти на уступки в сторону Украины", – считает Георгий Тука.

Он также отметил, что подобный результат возможен в том случае, если Украине удастся отстоять уже введенные санкции. "А по оптимистическим прогнозам, лучше б вообще их усилить", – добавил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Георгий Тука также отметил, что санкции могут быть усилены. "Стоит только посмотреть на реакцию, например, госпожи Меркель на последние заявления относительно возможных кибератак со стороны России во время проведения избирательной компании в Германии", – считает он.

Напомним, как заявил Георгий Тука, процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных должен начаться осенью 2017 года.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука отметил, что полицейская миссия может быть введена на Донбасс только с согласия двух сторон - Киева и Москвы. Он также заявил, что Луганская область на восстановление инфраструктуры потратила менее 10% полученных средств.