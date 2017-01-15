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Освобождение Донбасса начнется этой осенью – Тука http://www.segodnya.ua/img/article/7884/31_main.1484508875.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/31_tn.1484508875.jpg Донбасс При этом, по его мнению, для освобождения Крыма понадобится гораздо больше времени

Освобождение Донбасса начнется этой осенью – Тука

Сегодня, 21:34

При этом, по его мнению, для освобождения Крыма понадобится гораздо больше времени

Георгий Тука, фото Facebook Луганской ОГА
Георгий Тука, фото Facebook Луганской ОГА

Процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных должен начаться осенью 2017 года. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Эспрессо.TV".

Он отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

"По поводу возвращения Донбасса у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего – невоенным способом, и я на это очень надеюсь", – подчеркнул Тука.

По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на Донбассе, а из-за того, что Россия просто прекратит экономическую поддержку этих территорий из-за давления.

"По любым расчетам любых экспертов, как только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок", – пояснил Тука.

Напомним, ранее нардеп Сергей Тарута заявил, что боевые действия на Донбассе можно завершить за 4-5 месяцев.
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