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Освобождение украинских заложников зависит только от Кремля, а не от боевиков – Геращенко http://www.segodnya.ua/img/article/7837/38_main.1482872668.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/38_tn.1482872668.jpg Донбасс По ее словам, украинская сторона ищет компромиссы

Освобождение украинских заложников зависит только от Кремля, а не от боевиков – Геращенко

Вчера, 23:31

По ее словам, украинская сторона ищет компромиссы

Ирина Геращенко, фото politolog.net
Ирина Геращенко, фото politolog.net

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко настаивает, что дело освобождения украинских заложников зависит только от Кремля, а не подконтрольных российской власти боевиков.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Комментарий Геращенко появился после того, как некоторые СМИ распространили информацию, что контролируемые Россией террористические организации "ДНР" и "ЛНР" готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле 690 на 47.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе подчеркнула, что для освобождения заложников, которых незаконно удерживают в ОРДЛО боевики, украинская сторона ищет компромиссы, "там, где это только возможно, в том числе применяется процедура помилования, чтобы только вытащить из тюрем и подвалов украинских пленных".

В частности, она уверяет, что происходят поиски любой возможности освободить украинских заложников, в том числе сотрудничество с церквями и волонтерами, и украинская сторона готова идти на жесты доброй воли и гуманизма, чтобы вытащить пленных.

Вместе с тем Геращенко заявляет, что в ответ со стороны оккупантов "искусственно занижается количество заложников".

"ОРДЛО не дает информации о тех, кого удерживает", – сказала представитель Украины на переговорах в Минске.

"Сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в минской группе, больше 100 человек. К осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября – уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58! Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", – отметила Геращенко.

"Второе. Боевики требуют отдать им тех, кто совершил тяжелые преступления: убийц, записывают в свои так называемые списки тех, кто совершил преступления не в зоне АТО, то есть предоставляют некорректную информацию и требуют невозможного", – добавила депутат.

Также, по ее словам, боевики требуют амнистии.

При этом Геращенко подчеркивает, что незаконные вооруженные формирования, чтобы искусственно увеличить количество заложников, "хватают гражданских, скажем ультрас, подростков, женщин, которые приехали навестить кого-то на оккупированные территории, и затем шантажируют ими украинскую сторону, требуя взамен передать тех, кто совершил тяжелые преступления перед государством".

Вместе с тем представитель Украины заявляет, что боевики сами ничего не решают. 

"Сценарии пишут в Кремле, скажут отдать – отдадут, скажут блокировать – будет то, что происходит последний год, когда нам удалось освободить лишь 17 человек из списка. Кому Москва скажет – тому и передадут. Когда Москва скажет – тогда и разблокируют", – добавила Геращенко.

Как сообщалось, сегодня в Министерстве иностранных дел РФ объявили, что Россия не является стороной Минских соглашений – несмотря на то, что комплекс мер по их выполнению подписал на то время посол РФ в Украине Михаил Зурабов, а декларацию в поддержку этого документа подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, согласно записи телефонного разговора "руководителя департамента информационной политики и связей с общественностью администрации главы "ДНР" Елены Алексеевой с корреспондентом пропагандистского телеканала LifeNews, освобождение двух женщин из плена боевиков было осуществлено по приказу Москвы, при этом представители "ДНР" не знали, кого они отпускают.
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"Сегодня"

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