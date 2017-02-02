Отжался без обеих ног и руки: 13-летний мальчик поддержал украинских бойцов (видео)

Сегодня, 17:03

Коля Нижниковский, который потерял конечности, подорвавшись на снаряде, отжался 22 раза


Видео: Facebook / Elen Kuneva

13-летний мальчик поддержал украинских бойцов с Донбасса, присоединились к флешмобу "22 Push Up Challenge".

Коля Нижниковский без обеих ног и руки отжался 22 раза.

Как сообщает ТСН, парень потерял конечности, когда подорвался на снаряде на Донбассе.

Напомним, Флешмоб #22PushupChallenge появился в США. Причиной того стала статистика о количестве самоубийств среди американских ветеранов боевых действий, которую обнародовал Департамент по делам ветеранов. Выяснилось, что ежедневно добровольно уходят из жизни 22 бывших бойца. Условием эстафеты является 22 отжимания в течение 22 дней. Их снимают на видео и выкладывают в соцсети с соответствующим хэштегом.

В Украине флешмоб проводится в поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и имеют посттравматический синдром. Его цель – привлечь внимание к социальным и психологическим проблемам ветеранов после возвращения к мирной жизни.
видео, флешмоб, парень, мальчик, с Донбасса, отжался, На Донбассе, отжимания

Вы сейчас просматриваете новость "Отжался без обеих ног и руки: 13-летний мальчик поддержал украинских бойцов (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Андрей Парубий. Фото: rada.gov.ua

22 отжимания от Парубия: спикер поддержал флешмоб

28 Января, 16:12

Глава парламента передал эстафету бойцам батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого

Одесса

Одесские военные и чиновники присоединились к флешмобу с отжиманиями

31 Января, 20:57

К акции присоединились сотрудники мэрии Балты и Килийский дивизион морской охраны

Власть

Фото: builderbody.ru

Киевские таможенники присоединились к флешмобу с отжиманиями

31 Января, 13:27

Сотрудники таможни передали эстафету коллегам  

Харьков

Зрелищный флешмоб #22PushupChallenge от харьковских десантников, фото УНИАН

Харьковские десантники поддержали украинских бойцов

29 Января, 20:28

Эстафету военные университета Кожедуба передали воздушному командованию Центр Воздушных Сил ВСУ  

Украина

Фото: ngu.gov.ua

Флешмобы власти: генералы отжимаются, пограничники замирают, а министры "колдуют"

28 Января, 08:09

Подборка самых ярких вирусных флешмобов за последние пару лет, в которых приняли участие украинские госслужащие

Украина

Александр Турчинов. Фото: Facebook

Упал отжался: Турчинов поддержал флешмоб

27 Января, 14:11

Секретарь СНБО передал эстафету офицерам своего ведомства, понадеявшись, что они в хорошей форме

Украина

Флешмоб на корабле ВМС: моряки отжались 22 раза, образовав герб Украины

27 Января, 14:01

Сотни моряков синхронно отжались на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата "Гетман Сагайдачный"

Украина

В Украине набирает популярность флешмоб 22 Pushup Challenge

26 Января, 18:47

Участники акции должны выполнить 22 отжимания

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования