Отжался без обеих ног и руки: 13-летний мальчик поддержал украинских бойцов (видео)

13-летний мальчик поддержал украинских бойцов с Донбасса, присоединились к флешмобу "22 Push Up Challenge".

Коля Нижниковский без обеих ног и руки отжался 22 раза.

Как сообщает ТСН, парень потерял конечности, когда подорвался на снаряде на Донбассе.

Напомним, Флешмоб #22PushupChallenge появился в США. Причиной того стала статистика о количестве самоубийств среди американских ветеранов боевых действий, которую обнародовал Департамент по делам ветеранов. Выяснилось, что ежедневно добровольно уходят из жизни 22 бывших бойца. Условием эстафеты является 22 отжимания в течение 22 дней. Их снимают на видео и выкладывают в соцсети с соответствующим хэштегом.

В Украине флешмоб проводится в поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и имеют посттравматический синдром. Его цель – привлечь внимание к социальным и психологическим проблемам ветеранов после возвращения к мирной жизни.