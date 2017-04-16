Пасхальное "перемирие": боевики применяют минометы и бронетехнику

Сегодня, 15:18

На Мариупольском направлении вчера произошло 17 вражеских обстрелов

Боевики продолжают обстрелы. Фото: AFP
Боевики продолжают обстрелы. Фото: AFP

Спикер Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет.

По его словам на Луганском направлении вчера произошло 2 вражеских обстрела – в Лобачево и Новоалександровке. Эти инциденты произошли еще до рассвета. Тяжелое вооружение противник не применял.

На Донецком направлении основные боевые действия развернулись в районе Авдеевки между 20 и 24 часами. Также противник нарушал режим тишины на Светлодарской дуге, Каменце и в Донецком аэропорту. Под Горловкой вчера было тихо.

На Мариупольском направлении вчера произошло 17 вражеских обстрелов.

В частности, в Марьинке оккупанты провели 3 минометных обстрела. Эти инциденты произошли в темное время суток.

Впрочем, как и ранее, львиная доля обстрелов приходится на участок фронта Павлополь – Широкино. Боевики открывали огонь и днем, и ночью. Кроме легкого вооружения, оккупанты применяли бронетехнику.
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