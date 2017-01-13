Пенсионерка из Донецка: "Я молюсь за тех, кто помогает выжить"

Вчера из Днепра в Донецк прибыла первая в этом году автоколонна с продуктами от Гуманитарного штаба Рината Ахметова для мирных жителей Донецкой области.

Автоколонна из 20 большегрузных машин доставила в логистический центр на "Донбасс Арену" 400 тонн продуктов. В течение нескольких дней волонтеры сформируют из них 42 тысячи продуктовых наборов, которые отправятся на пункты выдачи для жителей неподконтрольной части Донбасса.

Чтобы доехать в Донецк из Днепра за один день, автоколонна загрузилась и выехала еще до восхода солнца. А уже к обеду фуры были на контрольном пункте въезда-выезда и достаточно быстро прошли осмотр. В Гумштабе рассказали, что при доставке грузов на неподконтрольную территорию автоколонна имела все необходимые документы для прохождения пограничного досмотра.



"ЗРЯ ВОЛНОВАЛАСЬ". Жители Донецка рассказывают, что получаемые продуктовые наборы помогают выжить в крайне непростых условиях. "Я переживала, что в этом году гуманитарная помощь будет прекращена, – рассказывает пенсионерка Людмила Сигова. – Но на "горячей линии" Гуманитарного штаба Рината Ахметова, куда я позвонила, меня заверили, что я продолжу получать продуктовые наборы и в 2017-м. А когда я увидела проезжающие по городу фуры с желтыми надписями "Фонд Рината Ахметова", я поняла, что зря волновалась. Я живу одна. Как бы я ни старалась, а на мизерную пенсию нереально прожить – даже если на всем подряд экономить. Слава Богу, что Ринат Леонидович помогает нам! Каждый раз, когда я готовлю из тех продуктов, которые мне выдают, и каждый раз молюсь за тех, кто помогает выжить таким беспомощным людям как я".

Директор Гуманитарного штаба Александр Вишняков отметил, что и в этом году Гумштаб будет продолжать оказывать помощь нуждающимся мирным жителям.

"Ринат Ахметов неоднократно заявлял, что помощь жителям Донбасса будет доставляться до тех пор, пока в ней будет необходимость. К сожалению война продолжается и сотни тысяч стариков, детей и инвалидов находятся в зоне конфликта. По последним данным ООН в гуманитарной помощи в Украине нуждается 3 млн 800 тыс. человек. Эти цифры показывают, что помощь остается главным средством выживания для мирных жителей Донбасса", — рассказал Александр Вишняков.

ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ. 10 января в Мариуполь прибыла автоколонна Гумштаба с продуктами, предназначенными для мирных жителей "серой зоны" и переселенцев. "Из гуманитарного груза волонтеры сформировали 20 тысяч взрослых и детских наборов", — сообщили в Гумштабе.

Сами переселенцы отмечают, что подобная помощь просто необходима для тех, кто, спасаясь от войны, покинул родные дома. "Боевые действия шли практически у нас во дворе. Именно поэтому мы решили уехать и сейчас пытаемся начать жить с нуля. С ребенком на руках очень сложно обустроиться на новом месте, — рассказывает переселенка из Донецка Ирина Макарова. – Порой даже куска мыла лишнего нет, а про какие-то излишества – вообще молчу. Предоставляемая нам помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова очень сильно выручает. Это позволяет нам сэкономить на продуктах, чтобы лишний раз побаловать ребенка конфеткой или шоколадкой. Это небольшое утешение ребенку который своими глазами видел войну".